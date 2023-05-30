Сотрудники Нововоронежской АЭС сразились в интеллектуальной битве

В Нововоронеже прошел Весенний интеллектуальный марафон, который собрал 13 команд работников из разных подразделений Нововоронежской АЭС и ветеранов-атомщиков.

Фото: Валентина Поварова, пресс-служба НВ АЭС

Поединок знатоков состоял из трех туров в формате игры «Что? Где? Когда» и «Своя игра». Эрудитам АЭС предстояло показать свои познания в разных сферах, от науки до литературы, а также угадать фильмы по звуковым фрагментам.

Особое внимание организаторы турнира уделили вопросам на знание истории России. Уважение к ее славным страницам является важным условием для уверенного развития государства. Проведение Нововоронежской АЭС (входит в АО «Концерн Росэнергоатом») подобных мероприятий помогает сохранить историческую память и показать богатое культурное наследие страны.

«Мы активно поддерживаем интеллектуальное движение на Нововоронежской АЭС. Марафоны среди сотрудников атомной станции проводятся уже много лет на регулярной основе и способствуют укреплению дружественных связей в коллективе и созданию единой команды, что является одной из главных ценностей Госкорпорации «Росатом»», - сказала заместитель председателя профсоюзной организации НВ АЭС Тамара Ивченко.

За несколько часов участники ответили на 84 вопроса. Лучший результат показала команда «Турбинисты» (турбинный цех энергоблока №5, производственно-технический отдел, отдел управления качеством). На втором месте расположилась команда «1 контур» (реакторный цех №6, служба технологического управления 4-й очереди). Тройку турнирной таблицы замыкает команда «Что? Где? Почем?» (управление производственно-технологической комплектации).

Организовал мероприятие отдел социального развития, первичная профсоюзная организация, клуб интеллектуальных игр «Квазар», организация молодых атомщиков Нововоронежской АЭС.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.