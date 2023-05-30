В каждом муниципалитете Тамбовской области планируют открыть по краеведческому музею

Власти Тамбовской области планируют создать в каждом муниципалитете собственные краеведческие музеи. На сегодняшний день в 11 округах региона они работают в формате экспозиций по истории города или района на базе других учреждений, не имея отдельного статуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Соответствующую задачу, как сообщили в пресс-службе облправительства, поставил глава региона Максим Егоров на коллегии местного министерства культуры. По данным главы ведомства Юрия Голубева, в приоритете создание краеведческих музеев планируется в Гавриловском, Кирсановском, Мичуринском, Мордовском, Моршанском, Мучкапском, Первомайском, Пичаевском, Рассказовском, Сампурском и Токаревском районах. Там музеи в сегодняшнем виде организованы на общественных началах при домах культуры или школах. Музеи Гавриловского, Мордовского, Мучкапского, Первомайского и Токаревского районов, по оценке господина Голубева, «имеют хорошую перспективу развития» после анализа «экспозиционных возможностей»

Региональные власти рассчитывают профинансировать создание музеев в муниципалитетах за счет федеральных субсидии по нацпроекту «Культура», однако для этого учреждение «должно иметь статус юридического лица и быть зарегистрированным в государственном каталоге музейного фонда РФ»: «Необходимо соблюсти алгоритм создания краеведческого музея как муниципального учреждения культуры».

Максим Егоров отметил, что музеи в муниципалитетах должны будут «сохранять основные вехи развития Тамбовщины, подвиги наших героев»: «Сейчас как никогда остро стоит вопрос о воспитании патриотизма, сохранении памяти о ратных и трудовых подвигах русского человека, противодействии попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России».

Объявлена выставочная программа Платоновского фестиваля в Воронеже Платоновский фестиваль искусств объявил выставочную программу, которая начнет работать в Воронеже в начале июня. В этом году XII Платоновфест представит в Воронеже три выставки на площадках музея Крамского и выставочного зала Союза художников, сообщили в дирекции фестиваля.



«Центральным событием» выставочной программы, как сообщили в дирекции, станет экспозиция работ живописца, авангардиста и классика российского искусства ХХ века, одного из лидеров группы «Бубновый валет» Роберта Фалька. На первом этаже музея Крамского будут выставлены около 50 живописных и графических работ из собраний Русского музея, Третьяковской галереи, музея «Новый Иерусалим», Курской государственной картинной галереи имени Дейнеки, Тульского музейного объединения.



Проект «Роберт Фальк. Живопись и графика» представлен как «ретроспектива, отражающая творческий путь от ранних работ 1909 года до произведений 1950-х». Выставка откроется 3 июня и будет работать до 2 июля



На втором этаже музея Крамского в тот же день откроется открыта… Читать далее

Сергей Калашников

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