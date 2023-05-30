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Экс-заместитель начальника УФССП по Новосибирской области осуждена за взятку условно

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу бывшего заместителя начальника регионального управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) Елены Кирилловой. Ее обвинили в получении взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ), сообщает пресс-служба суда. фигурантка дела приговорена к условному сроку на три с половиной года с испытательным сроком два года, а также штрафу в размере десятикратной суммы взятки - 500 тыс. руб.

По данным регионального управления Следственного комитета России, с декабря 2018-го по февраль 2019 года пристав получила взятку 50 тыс. руб. за снятие судебного ограничения на выезд за границу должника. Кроме того, в октябре 2019 она вынесла постановление о снятии с другого должника временного ограничения на выезд из РФ, тем самым, злоупотребила своими служебными полномочиями.

Елену Кириллову задержали в январе 2022 года и с санкции суда поместили под домашний арест. Пока шло следствие, ее уволили со службы.

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Лолита Белова

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