Бюджет Майкопа по итогам 2022 года исполнен с профицитом в 23 млн рублей

Профицит бюджета города Майкопа составил в 2022 году 23 млн руб. Доходная часть бюджета исполнена в размере 5,2 млрд руб. Из них 3,2 млрд руб. — безвозмездные поступления, а остальные 2,3 млрд — налоговые и неналоговые доходы. Об этом сообщает пресс-служба Совета народных депутатов города Майкопа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Самым крупным источником для пополнения бюджета стали межбюджетные трансферты, за счет них в бюджет поступило 3,2 млрд руб. На реализацию социальных программ потратили в 2022 году 3,1 млрд руб.

Олег Исаев

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