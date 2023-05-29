Исполнять полномочий главы Ижевска будет Владимир Гуляев

Временно исполнять обязанности главы столицы Удмуртии будет заместитель руководителя администрации города по ЖКХ и строительству Владимир Гуляев. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, соответствующее решение принято сегодня, 29 мая, в соответствии с уставом Ижевска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Грачев Фото: Сергей Грачев

Отмечается, что господин Гуляев работает в команде администрации с апреля 2022 года. Он курирует блок строительства и городского хозяйства. Прежде, с 2014 по 2022 гола, Владимир Гуляев занимал пост директора ООО «Ижевская управляющая компания».

Напомним, ранее глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил о завершении работы в из-за перехода на новое место работы. Подробности в настоящее время не известны. Столицей Удмуртии он управлял больше четырех лет. Глава республики Александр Бречалов сообщил, что господин Бекмеметьев получил «очень серьезное» предложение, и хотя не все у него в работе получилось, содержание города точно стало лучше.

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