В Свердловской области ожидается жара до +33 градусов

С 29 по 31 мая в Свердловской области ожидается потепление до +33 градусов. По данным уральского Гидрометцентра, днем в понедельник температура воздуха в регионе составит +28°…+33°. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с, при грозах порывы до 15 м/с.

Во вторник, 30 мая, температура ночью опустится до +13°…+18°, в горах — до +8°. Днем синоптики прогнозируют +23°…+28°. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западной четверти 4-9 м/с, при грозах порывы до 15 м/с.

В среду, 31 мая, температура воздуха ночью составит +12°…+17°, в горах — до +7°. Днем — +27°…+32°, на севере до +22°. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южной четверти 4-9 м/с, при грозах порывы до 15 м/с.

В Екатеринбурге днем 29 мая ожидается +31°…+33°. Ночью во вторник прогнозируется +16°…+18°, днем — +26°…+28°. В среду ночью температура составит +15°…+17°, днем +30°…+32°.

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