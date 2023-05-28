Главные новости за неделю 22–28 мая. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре прогремел взрыв в районе улицы Морской. Власти Краснодара сообщили о повреждении офисного здания и жилого дома, а также двух зданий на улице Гаражной, расположенной неподалеку. Позже губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что причиной взрыва стала атака двух беспилотников.

Еще один беспилотник упал 28 мая в Красноармейском районе — в поля ООО «Кубрис». Кроме того, власти Кубани сообщили, что удалось отбить очередную атаку на Ильский НПЗ.

В Краснодаре в многоквартирном доме произошел взрыв газа. Он был настолько мощным, что в квартире выбило окна и разрушило часть внешней стены. Эвакуированы 45 человек. В Краснодаре ввели локальный режим ЧС из-за взрыва бытового газа в многоквартирном доме на улице Клинической.

В ночь на 26 мая в Туапсинском районе произошли четыре ощутимых землетрясения. Власти муниципалитета сообщили, что жертв и разрушений нет.

В Апшеронске, Майкопе, а также нескольких хуторах выпал крупный град. Жители населенных пунктов заявили, что его размер был с перепелиное яйцо. В Мостовском районе объявили режим чрезвычайной ситуации из-за крупного града и проливных дождей. Также в Мостовском районе из-за сильного потока воды, вызванного обильными ливнями, разрушился временный мост через реку Фарс.

27 мая на Кубани из-за проливных дождей произошло подтопление в 13 населенных пунктах в Кущевском, Лабинском, Новокубанском и Курганинском районах. Всего затоплены 147 дворов и 21 дом в Лабинском, Кущевском и Курганинском районах. Также произошло подтопление 350 придомовых территорий в ауле Ходзь в Адыгее.

Депутаты Заксобрания Кубани планируют расширить территорию, где будет взиматься курортный сбор, чтобы не ограничиваться только черноморским побережьем.

Полиция задержала подозреваемого в избиении Станислава Вылегжанина, которого искали пять дней в Краснодаре и позже нашли в реанимации в тяжелом состоянии.

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