«Это может повлечь снижение уровня зарплат и уход их части в теневую сферу»

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект о введении прогрессивного подоходного налога на сверхдоходы. Законотворцы предлагают ввести повышенную ставку в размере 30% в отношении доходов свыше 10 млн руб. Директор ООО «Юридическая фирма “Ваш консультант”» Анна Липинская считает, что принятие законопроекта может привести к увеличению числа попыток предпринимателей скрыть доходы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Липинская

Фото: предоставлено автором Анна Липинская

Фото: предоставлено автором

«Законопроект предполагает, что за основу для начисления повышенной ставки берется сумма налоговых баз (заработная плата, дивиденды, доходы от предпринимательской деятельности ИП, если применяется общая система налогообложения и т. д.). С суммы налоговых баз, превышающих 10 млн руб., предлагается уплачивать НДФЛ в размере 30%.

Кроме того, законопроект предусматривает введение новой ставки с доходов, полученных с 1 января 2023 году, что не соответствует налоговому законодательству РФ, так как принятие законодательных актов, повышающих налоговые ставки и ухудшающих положение налогоплательщиков, не имеет обратной силы.

В структуре налоговых доходов Краснодарского края, согласно интервью главы УФНС Краснодарского края Алексея Семенова, наибольший вес всегда приходится на налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Его доля на протяжении ряда лет составляет порядка 40% от всех налогов, которые поступают в бюджет края. В местных бюджетах уровень НДФЛ еще значительнее и может превышать и 60%. Поэтому очень важно сохранять количество рабочих мест и уровень заработных плат. Принятие данного законопроекта может повлечь снижение уровня заработных плат и уход части зарплат в теневую сферу, что в свою очередь может повлечь снижение собираемости НДФЛ и страховых взносов.

Самым негативным образом принятия данного законопроекта отразится на индивидуальных предпринимателях, применяющих общую систему налогообложения. По данным ФНС РФ в Краснодарском крае по состоянию на 1 мая 2023 года зарегистрировано 226,3 тыс. индивидуальных предпринимателей, часть из них применяет общую систему налогообложения. Введения прогрессивной ставки НДФЛ в размере 15% с доходов, превышающих 5 млн руб., и так повлекло увеличение налоговой нагрузки предпринимателей. Увеличение ставки НДФЛ до 30% приведет к тому, что налоговая нагрузка ИП будет выше, чем у организаций, уплачивающих налог на прибыль в размере 20%. Принятие данного законопроекта может привести к ситуации сокрытия доходов или попыток “дробления” бизнеса ИП с целью применения упрощенной системы налогообложения.

В заключение хотелось бы отметить, что Федеральной налоговой службой РФ взят курс на добровольное “обеление” бизнеса (в том числе размера заработных плат), что невозможно при постоянно увеличивающихся налоговых обязательствах. В феврале 2023 года Минфин РФ сообщил, что изменение общих базовых параметров налоговой системы, включая ставки налога на прибыль, НДС, НДФЛ, имущественных налогов, специальных режимов, а также страховых взносов, в текущем году не планируется. Соответственно принятие вышеуказанного законопроекта может повлечь недоверие представителей бизнеса к общему курсу государства, направленному на поддержку предпринимательства».

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