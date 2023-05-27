В поселке Лазурный в Краснодаре 30 и 31 мая отключат газоснабжение

В поселке Лазурном в Краснодаре 30 и 31 мая отключат газоснабжение жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«Для проведения работ по обеспечению газом участков для многодетных семей необходимо на два дня отключить от газоснабжения весь поселок Лазурный. За это время специалисты АО “Краснодаргоргаз“ выполнят технологическое присоединение к сетям газорегуляторных пунктов», — говорится в сообщении.

Для исключения аварийных ситуаций сотрудники компании «Краснодаргоргаз» проведут включение потребителей после осмотра газового оборудования. Также специалисты проверят наличие договоров на обслуживание и ремонт газового оборудования.

Тат Гаспарян

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