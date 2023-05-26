Региональный центр раннего физического развития детей планируют открыть в Краснодаре осенью

Уже в начале осени в Краснодаре на улице Зиповской планируют открыть центр раннего физического развития детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Замгубернатора Кубани Анна Минькова отметила, что работу над центром власти края продолжают совместно с Всероссийской федерацией танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. По ее словам, центр создаст для региона уникальную систему поддержки одаренных в спорте детей, а также позволит выявить их предрасположенность к тому или иному виду спорта.

С 2022 года в проекте участвуют 146 детсадов из всех муниципалитетов Кубани. Педагоги учреждений повысили квалификацию. Кроме того, они прошли обучение, в том числе по работе с аппаратно-программным комплексом для проведения скрининговой оценки здоровья ребенка.

Татьяна Ручкина

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