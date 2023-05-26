Две развязки с Приморским шоссе от «Лахта Центра» открыли на полгода раньше срока

В Санкт-Петербурге открыли для движения транспорта Южный и Северный эстакадные съезды от кольцевой развязки у «Лахта Центра» к Приморскому шоссе и улице Савушкина, сообщила пресс-служба администрации города. По плану их должны были ввести в ноябре 2023 года.

В церемонии открытия движения по виадукам приняли участие губернатор Александр Беглов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Как отметил глава города, съезды улучшат доступность «Лахта Центра» и в целом разгрузят дороги Приморского района.

Вложения в строительство за три года реализации проекта выросли с 3,8 млрд до 4,6 млрд рублей. Из них 2,4 млрд рублей составили федеральные средства.

Протяженность северного съезда составила 980 м, южного — около 440 м. На южной развязке обустроены велодорожка и тротуар.

Обе развязки станут частью магистрали М32 на участке от трассы М49 до Приморского шоссе, которая свяжет Выборгский и Приморский районы и обеспечит транспортную доступность «Лахта-центра». Завершить строительство магистрали планируют в 2027 году.

Подробнее — в материале «"Лахта-центр" дотянется до Выборгского района».

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