В Краснодаре восстановили подачу газа в пострадавшем доме на улице Клинической

В Краснодаре восстановили газоснабжение во всех подъездах дома на улице Клинической, кроме четвертого — наиболее поврежденного от взрыва бытового газа. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Сотрудники коммунальных служб выполнили опрессовку оборудования. Восстановлены электропитание и водоснабжение.

«Из-за дождя строители и спасатели приостановили демонтажные работы. По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся и в субботу. Сейчас открытые участки затягивают пленкой»,— говорится в сообщении.

В пункт временного размещения к утру 26 мая заселились 17 жильцов поврежденного дома, среди которых трое детей. Люди не могут вернуться в 16 квартир. У остальных собственников есть доступ к своему жилью.

В настоящее время проводится оценка ущерба. В дальнейшем сформируют список пострадавших, которые смогут получить компенсации.

Взрыв с последующим возгоранием в жилом доме на улице Клинической в Краснодаре прогремел 24 мая. По данным экстренных служб, произошел взрыв бытового газа, однако в «Краснодаргазе» сообщили, что газовое оборудование не повреждено. Специалисты начали проверку на предмет утечки из соседней квартиры. В результате происшествия пострадала женщина. Ее с ожогами доставили в больницу. На территории ввели локальный режим ЧС.

Анастасия Донскова

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