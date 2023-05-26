Власти Кубани передали в зону СВО внедорожники и противодронные ружья

Власти Кубани передали в зону СВО восемь автомобилей, приборы для ведения разведки и наблюдения, связи, а также противодронные ружья и стройматериалы для оборудования укрытий. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Это имущество направлено в части Южного военного округа.
Со ссылкой на руководителя департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью края Алексея Горбенко отмечается, что военное имущество, в том числе и дроны, передается военным практически ежедневно. Эта работа ведется по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
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