Электросети и газопровод повреждены обстрелом в белгородском Грайвороне

С 6:30 утра пятницы, 26 мая, ВСУ вновь обстреливают территорию Грайворонского городского округа Белгородской области, которая в начале недели была атакована украинскими диверсантами. Под огнем село Глотово и сам город Грайворон, сообщил в своем telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его данным, в Грайвороне снарядами повреждены газопровод и линия электропередачи. В четырех частных домах посечены заборы и выбиты окна, разрушена летняя веранда. В одном магазине также выбиты окна. Осколками снаряда посекло автомобиль. «Аварийные службы уже приступили к восстановительным работам»,— заверил глава региона.

В находящемся прямо рядом с границей границе селе Глотово был разрушен нежилой дом, в доме культуры посечен фасад и выбиты окна. Также повреждены ограждения магазина и ближайших построек. О пострадавших губернатор не сообщал.

В целом, по его мнению, «ночь в Белгородской области, по сравнению с предыдущими, прошла достаточно спокойно»: «Да, были обстрелы: Грайворонский, Шебекинский, Белгородский, Волоконовский районы и округа. Обошлось, слава богу, без жертв и пострадавших».

В понедельник, напомним, Белгородская область вчера пережила первое за полтора года спецоперации сравнительно крупное вторжение с Украины. На территорию Грайворонского округа через границу прорвалась диверсионно-разведывательная группа. Во время продолжавшихся в течение дня обстрелов и боев в нескольких поселках были повреждены порядка 500 домов дома, здания детского сада и администрации, ранены 13 мирных жителей, один из них погиб. Власти ввели в области режим контртеррористической операции (КТО), который был отменен после «ликвидации» диверсантов сутки спустя.

Подробнее об обстоятельствах произошедшего — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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