Главврач кубанской клинической больницы №1 получил золотую медаль Российской академии наук

Главный врач Краевой клинической больницы №1 Владимир Порханов получил Большую золотую медаль Российской академии наук за вклад в развитие торакальной и сердечно-сосудистой хирургии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Награду Владимир Порханов получил за фундаментальные и прикладные исследования в области торакальной и сердечно-сосудистой хирургии, а также за развитие инновационных научно-технологических и организационных решений в оказании медпомощи и снижение заболеваемости и смертности среди населения.

Владимир Порханов — хирург и ученый-новатор. Он провел более 20 тыс. операций. По количеству проведенных одномоментных операций на легких и сердце он является лидером в стране.

Краевая клиническая больница выполняет более 70 тыс. операций в год и до 300 сложнейших операций ежедневно. Каждая четвертая из них — высокотехнологичная. Медучреждение является лидером в России по количеству операций на легких, на позвоночнике с применением металлоконструкций и операций при травмах сосудов. Кроме того, больница входит в топ-3 клиник страны по числу аортокоронарных шунтирований и кардиохирургических операций на открытом сердце с применением искусственного кровообращения.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram