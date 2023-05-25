В Тимашевском районе бизнесмен пойдет под суд  за мошенничество при благоустройстве парка

Тимашевский районный суд рассмотрит уголовное дело директора коммерческой организации, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере). Подсудимому вменяется хищение более 1 млн руб. при реализации нацпроекта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

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По версии следствия, руководитель коммерческого предприятия в 2021 году занимался благоустройством парка в станице Роговской по нацпроекту «Жилье и городская среда». Сумма муниципального контракта составляла 9,6 млн руб. Подрядчик представил фиктивные акты и ведомости о выполнении работ по устройству тротуара.

Олег Исаев

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