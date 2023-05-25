Житель Кореновска осужден за использование поддельных водительских прав

Кореновский районный суд на семь месяцев ограничил свободу 18-летнему местному жителю, признанному виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что зимой 2022 года молодой человек приобрел за 38 тыс. руб. поддельные водительские права категории В, В1, М. Объявление он нашел в Интернете.

В феврале 2023 года подсудимый нарушил правила ПДД, выехав на встречную полосу, за что был остановлен полицейскими. При составлении протокола подсудимый предъявил подложное водительское удостоверение, которое было изъято.

В ходе судебного заседания молодой человек полностью признал вину и раскаялся. Осужденному запрещено в течение семи месяцев менять постоянное место жительства, место работы и учебы, выезжать за пределы муниципального образования без согласия специализированного государственного органа.

Олег Исаев

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