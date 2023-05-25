В большинстве районов Кубани введут особый противопожарный режим

По сравнению с прошлым годом, количество пожаров на Кубани снизилось на 19%. Несмотря на положительную динамику, в большинстве районов края необходимо ввести особый противопожарный режим. Об этом в ходе заседания краевой комиссии по вопросам обеспечения пожарной безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций доложил заместитель начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Евгений Поддубный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Первый заместитель губернатора Игорь Галась поддержал данное предложение, а также обратил внимание руководителей муниципалитетов на обеспечение мер пожарной безопасности. Он подчеркнул, что в целях минимизации количества пожаров и травм населения региона проводится обновление парка сельскохозяйственной техники.

«За 2021–2022 годы закуплено пожарной техники и оборудования на 382 млн руб. В этом году планируем направить на эти цели более 230 млн руб.»,— отметил Игорь Галась.

Исполняющий обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий рассказал о том, что отели и детские здравницы готовы к высокому летнему сезону. Кроме того, подготовлен пляж, промаркированы и проверены на соответствие требованиям безопасности туристические маршруты.

По словам Игоря Галася, помимо противопожарных мер в летний сезон, не менее важен вопрос безопасности жителей и гостей региона. С каждым днем растет количество туристов, желающих отдыхать на курортах Краснодарского края. Исходя из этого, требования к сервису, комфорту и безопасности повышаются. Все ответственные службы должны быть готовы к оперативному реагированию на вызовы.

Министр ГО и ЧС края Сергей Штриков предложил организовать обучение работающих на пляжах спасателей на базе краевого учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Валерия Каманина

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