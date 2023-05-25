Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки выросла почти в два раза

В Свердловской области действует 19 природных пожаров на площади 6,2 тыс. га, что почти в два раза больше, чем сутками ранее — 3,6 тыс. га. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. В данный момент 13 пожаров локализованы на площади 1,5 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет.

Накануне удалось потушить 17 возгораний на площади 2 тыс. га. Самые крупные из них были в Сосьвинском городском округе (734 га), Полевском городском округе (450 га) и Режевском городском округе (404 га). В тушении задействованы более 850 человек и порядка 120 единиц спецтехники.

Ранее глава Рослесхоза Иван Советников заявлял, что свердловским властям, несмотря на существенное сокращение общей площади возгораний в сравнении с началом мая, «нельзя расслабляться» и допускать новых пожаров. Он отметил, что еще минимум неделю в Свердловской области будет сухая и жаркая погода, и в это время нужно «продержаться и максимально четко отработать».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте