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В Краснодаре потушили крупный пожар на улице Путевой

В Краснодаре на складе на улице Путевой потушили крупный пожар площадью 500 кв.м. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о возгорании поступило дежурному в 04:21. Прибывшие на место пожарные установили, что площадь пожара составила 200 кв.м. К 04:59 огонь локализовали на площади 500 кв.м. Полностью ликвидировать пожар удалось к 06:08.

К тушению привлекли 81 человека и 26 единиц спецтехники. Погибших и пострадавших нет.

Анастасия Донскова

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