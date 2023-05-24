На ремонт здания бывшей гостиницы «Северная» в Симферополе потратят 42 млн рублей

Второй этап ремонта здания бывшей гостиницы «Северная» в Симферополе обойдется в 42 млн руб. Его планируется завершить до 1 декабря 2023 года. Соответствующее распоряжение главы Крыма опубликовано на сайте правительства республики.

Подрядчиком является ООО «Промкомплекс "Барс"». В его задачу входит сохранение и приспособление, а также реконструкция здания для современного использования.

Гостиницу «Северная» возвели в начале XX века. После прихода советской власти ее перепрофилировали в детскую поликлинику. Сейчас здесь находится поликлиника №3. До присоединения Крыма к России здание имело статус памятника архитектуры.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Промкомплекс "Барс"» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2011 году. Выручка за 2022 год составляет 92 млн руб., чистая прибыль — 1,5 млн руб.

Олег Исаев

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