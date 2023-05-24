Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Теплоэнерго» начало сокращения кадров в «Нижегородском водоканале»

Муниципальное АО «Теплоэнерго», которое по поручению губернатора должно провести слияние с АО «Нижегородский водоканал» и пока является управляющей компанией для водоканала, начало процедуры сокращения кадров. В «Теплоэнерго» подтвердили, что проводят оптимизацию в рамках формирования единых органов управления, но она не массовая и не коснется технического персонала. Ранее Глеб Никитин рекомендовал мэру Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву до конца 2023 года завершить слияние двух муниципальных обществ. Однако договор управления водоканалом заключен на три года, уточнили в «Теплоэнерго».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как выяснил «Ъ-Приволжье», после майских праздников официальные уведомления о сокращении в «Нижегородском водоканале» получили трое заместителей генерального директора – по развитию, по корпоративной работе и по экономике и финансам.

Руководитель «Теплоэнерго» Илья Халтурин уведомил управленцев об упразднении их должностей за два месяца. Также под сокращение попали некоторые работники среднего звена.

Собеседники в компании утверждают, что кому-то предложено перейти на работу в «Теплоэнерго», но не всех устраивают предложенные условия.

Близкий к администрации Нижнего Новгорода источник утверждает, что по проведенному в водоканале аудиту за счет оптимизации и сокращения издержек руководство «Теплоэнерго» рассчитывает сэкономить свыше 330 млн руб, но с учетом налогов сумма экономии будет еще меньше.

Иван Сергеев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...