«Теплоэнерго» начало сокращения кадров в «Нижегородском водоканале»

Муниципальное АО «Теплоэнерго», которое по поручению губернатора должно провести слияние с АО «Нижегородский водоканал» и пока является управляющей компанией для водоканала, начало процедуры сокращения кадров. В «Теплоэнерго» подтвердили, что проводят оптимизацию в рамках формирования единых органов управления, но она не массовая и не коснется технического персонала. Ранее Глеб Никитин рекомендовал мэру Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву до конца 2023 года завершить слияние двух муниципальных обществ. Однако договор управления водоканалом заключен на три года, уточнили в «Теплоэнерго».

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Как выяснил «Ъ-Приволжье», после майских праздников официальные уведомления о сокращении в «Нижегородском водоканале» получили трое заместителей генерального директора – по развитию, по корпоративной работе и по экономике и финансам.

Руководитель «Теплоэнерго» Илья Халтурин уведомил управленцев об упразднении их должностей за два месяца. Также под сокращение попали некоторые работники среднего звена.

Собеседники в компании утверждают, что кому-то предложено перейти на работу в «Теплоэнерго», но не всех устраивают предложенные условия.

Близкий к администрации Нижнего Новгорода источник утверждает, что по проведенному в водоканале аудиту за счет оптимизации и сокращения издержек руководство «Теплоэнерго» рассчитывает сэкономить свыше 330 млн руб, но с учетом налогов сумма экономии будет еще меньше.

Иван Сергеев