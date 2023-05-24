Воронежский «Факел» получил лицензию на игры в Российской премьер-лиге в сезоне 2023/2024

Российский футбольный союз выдал воронежскому «Факелу» лицензию на спортивный сезон 2023-2024 для участия в играх Российской премьер-лиги. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Российский футбольный союз провел заседание комиссии по лицензированию. Наш клуб получил лицензию РФС-1 на сезон-2023/2024, позволяющую выступать на уровне РПЛ»,— сказали в «Факеле».

«Факел» заканчивает свой первый за последние сезон в высшем дивизионе российского футбольного чемпионата. В прошлом 28-го туре РПЛ клуб на выезде уступил московскому «Локомотиву» со счетом 0:1. В турнирной таблице воронежцы с 27 очками сейчас находятся на 13-й строчке — в зоне стыковых матчей. 12 строчку занимают самарские «Крылья Советов», имеющие в своем активе 29 баллов. В предпоследнем, 29-м туре, 28 мая, «Факел» примет в Воронеже как раз «Крылья Советов». Этот матч для хозяев может стать главной игрой всего сезона в РПЛ.

Подробнее о матче «Факела» с «Локомотивом» — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова