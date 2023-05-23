Житель Новороссийска попросил туристов не приезжать на отдых в город-герой

Житель Новороссийска попросил российских туристов не приезжать в город этим летом, поскольку муниципалитет, по его мнению, не справляется с большим наплывом отдыхающих. Скандальное заявление коренного новороссийца цитирует «Наша Газета».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Новороссийск известен проблемами с водоснабжением и запахом меркаптанов, который появляется при погрузке танкеров.

«У нас на весь город воняет нефтью, у вас будет першить в горле и слезиться глаза. Наши пляжи загажены мазутом, а в море сливается канализация»,— цитирует издание заявление горожанина.

В своем обращении мужчина обращает внимание на большую нагрузку на канализационную систему во время сезонного наплыва туристов, с которой не справляются действующие очистные сооружения. Житель города также обращает внимание на многочасовые автомобильные пробки в летний период, высокие цены в ресторанах и мусор на набережной.

В 2022 году в Новороссийске планировали принять 1,7 млн туристов. По данным сотовых операторов, прогноз оказался точным, в мэрии озвучили цифру в 1,2 млн человек. В нынешнем сезоне, по данным городских властей, в Новороссийск прибудут 1,7 млн отдыхающих.

Анастасия Донскова

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