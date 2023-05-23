Нововоронежская АЭС: последний звонок прозвенел для 484 школьников города атомщиков

22 мая 2023 года руководители Нововоронежской АЭС, представители городских властей и депутаты городской Думы поздравили выпускников школ Нововоронежа на торжественных линейках, посвященных окончанию учебного года.

Фото: Роман Пышкин, пресс-служба НВ АЭС

«Последний звонок в жизни каждого человека бывает один раз. Детство закончилось, начинается прекрасная пора юности. Учителя дали необходимые знания для того, чтобы после экзаменов вы продолжили обучение, получили хорошую профессию и достойно продолжили жизненный путь. Выбирайте будущую специальность по душе, чтобы она была востребованной и интересной», - пожелала председатель Совета ветеранов Нововоронежской АЭС Валентина Кудрявцева.

В этом году традиционный «Последний звонок» прозвенел для 142 учащихся 11-х и 342 учеников 9-х классов. Украшением праздничного школьного мероприятия стало награждение ребят, которые завершили учебу с отличными оценками и стали призерами отраслевого проекта Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Школьник Росатома: собери портфель пятерок».

В почетную компанию отличников вошли 59 выпускников, которые удостоились благодарственных Дипломов за подписью директора Нововоронежской АЭС Владимира Поварова и памятных подарков от атомной станции.

Акция «Школьник Росатома: собери портфель пятерок» проводится Нововоронежской АЭС с 2016 года с целью повышения мотивации и развития интеллектуального потенциала учеников средних школ. Таким образом «Росатом» подтверждает имидж корпорации научных знаний. Поощряя увлечение детей познанием нового, государственная корпорация по достоинству оценивает заслугу учителей и родителей в воспитании отличников.

Диалог с молодежью является одним из ключевых приоритетов государства. Предприятия и организации госсектора уделяют большое внимание работе со школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками. Нововоронежская АЭС (входит в Концерн «Росэнергоатом») предпринимает большие усилия для подготовки молодых кадров и разработки специализированных образовательных программ.