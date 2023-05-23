Годовая инфляция в Челябинской области замедлилась до 2,2% в апреле

В Челябинской области снова замедлилась годовая инфляция. В апреле она составила 2,2%, что на 1,4 процентных пункта ниже, чем в марте. Такая динамика, прежде всего, объясняется эффектом высокой базы прошлого года, когда резко выросли цены на многие товары и услуги, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в апреле снизился до 0,75% после 3,53% в марте. В том числе это связано с расширением предложения. Так, в стране увеличились объемы производства сырого молока, что привело к более медленному годовому росту цен на питьевое молоко, творог, кисломолочную продукцию, а сметана стала дешевле, чем год назад. Также выросло производство кондитерских изделий, как следствие подешевели шоколадные конфеты.

В непродовольственном секторе второй месяц наблюдается дефляция. В апреле цены снизились на 2% к апрелю прошлого года. В марте – на 1,3% год к году. Медленнее росли цены на новые иномарки, парфюмерию и косметику, подешевели моющие и чистящие средства. В сфере услуг годовая инфляция в апреле замедлилась до 10,14% после 10,74% в марте. Наибольший вклад в такую динамику внесли цены на авиаперевозки. Они стал дешевле, чем год назад. Этому способствовало расширение предложения полетных программ.

В целом по России годовая инфляция в апреле составила 2,3%, по Уральскому федеральному округу – 1,1%.

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