В Павловском районе по требованию прокуратуры построили очистные сооружения за 250 млн рублей

В Павловском районе после вмешательства прокуратуры построили и ввели в эксплуатацию очистные сооружения стоимостью 250 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По данным ведомства, на территории муниципалитета использовали сооружения 1970-х годов постройки, которые были сильно изношены и не справлялись с обеспечением нужд района. Это выявила экспертиза, подтвердившая превышение допустимой концентрации вредных выбросов в водоемы.

Материалы проверки были представлены прокурором в суде, и в итоге требования были удовлетворены в полном объеме. Необходимые средства были выделены из бюджета, что позволило вовремя построить и запустить современные очистные сооружения.

Анастасия Донскова

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