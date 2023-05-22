На благоустройство территории возле бульвара Славы в Уфе потратят до 7 млн рублей

Управление капитального строительства мэрии Уфы ищет подрядчика для благоустройства бульвара Славы с прилегающей территорией и соседнего сквера Мусы Гареева, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 7 млн руб. Итоги аукциона подведут 31 мая. Работы профинансирует городской бюджет.

Согласно технической документации, планируется установка самолета (не менее 11 м в длину) из стали и дерева со встроенными светящимися качелями, арки, качелей, скамеек, урн, велопарковок и спортивного оборудования. Работы нужно выполнить до 28 февраля 2024 года.

Венера Хисамова

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