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Тюменские ученые обнаружили новый для России вид клещей

Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) обнаружили новый вид клещей семейства Linotetranidae, которые ранее не встречались в России. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на результате исследования, опубликованные в журнале Acarologia.

Новый для науки вид растительноядных клещей, который обнаружили в почве под травянистыми растениями в сухой степи в Курганской области, назвали Linotetranus sibiriensis (линотетранус сибирский). Они имеют микроскопически малые размеры — менее полмиллиметра.

Насекомые являются растительноядными, из-за чего представляют особую опасность для растений. Тюменские ученые отметили, что часто такие клещи могут поражать и домашние растения, попадая в квартиры вместе с принесенным зараженным растением. Стремительно размножаясь, они уничтожают листья и стебли.

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