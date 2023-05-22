Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Майор запаса осужден на 3,5 года колонии за сокрытие преступления командира части

Решением иркутского гарнизонного военного суда майору запаса Роману Тельнову назначено 3,5 года колонии строгого режима. Военнослужащий несмотря на работу в службе по оперативно-розыскным мероприятиям по выявлению преступлений, получал взятки от командира воинской части, сообщает 2-й Восточный окружной военный суд в своем Telegram-канале. Деньги предназначались за сокрытие фиктивного трудоустройства в часть служащих, а также за общее покровительство и попустительство. Всего в качестве взяток майор получил 383 тыс. руб.

Помимо лишения свободы, обвиняемый также по решению суда лишен воинского звания «майор запаса».

В апреле этого года в Красноярске на пять лет осудили рядового-контрактника, самовольно оставившего зону боевых действий. Военного судили по уголовному делу по ч.5 ст.337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы в период мобилизации).

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...