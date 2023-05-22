В Свердловскую область придет тридцатиградусная жара

С 22 по 28 мая в Свердловской области прогнозируется жаркая погода. По данным синоптиков, температура будет повышаться до +35 градусов. В уральском Гидрометцентре сообщили, что днем в понедельник ожидается +23°…+28°, а во вторник и среду — +24°…+29°.

При этом, по данным telegram-канала «Погода в Екатеринбурге» (его ведет эксперт в области метеорологии Алексей Пулин) уже в четверг температура воздуха в регионе превысит +30 градусов. К выходным, предварительно, ожидается и +33°…+35°. Осадков при этом синоптики не прогнозируют.

В Екатеринбурге днем 22 мая ожидается +25°…+27°. Ночью во вторник прогнозируется +10°…+12°, днем — +26°…+28°. В среду ночью температура составит +11°…+13°, днем +27°…+29°.

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