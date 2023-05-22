Из Перми в Анталью будет летать новая турецкая авиакомпания

Corendon Airlines, турецкая авиакомпания, с 27 мая начнет выполнять полеты по маршруту Пермь — Анталья, свидетельствуют данные международного аэропорта «Пермь». Перевозчик планирует также совершить рейсы 29 и 31 мая, используя Boeing-737. Дальнейшие планы перевозчика в расписании не отражены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт авиакомпании Корендон Фото: сайт авиакомпании Корендон

Собеседник «Ъ-Прикамье» на пермском туристическом рынке пояснил, что самолетами этой авиакомпании собирается перевозить пермяков в Турцию оператор TUY.

Corendon Airlines , расположенная в Анталье, выполняет как регулярные, так и чартерные рейсы. Флот авиакомпании состоит из 32 самолетов, средний возраст которых 13 лет.

Сейчас полеты в Анталью из Перми осуществляется чартерный перевозчик Turkish Airlines. С 1 июня регулярные рейсы в Анталью может открыть российский лоукостер «Победа».

До начала мая в Анталью летала из Перми еще одна турецкая авиакомпания — SouthWind Airlines («Южный ветер»), позиционирующая себя как лоукостер. Сейчас ее рейсов в расписании пермского аэропорта не значится.