Главные новости за 20 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил провести разъяснительную работу с городскими караоке-клубами после появления видео с исполнением песни «Гуляночка» Верки Сердючки в одном из них.

Полиция Краснодара ищет водителя автомобиля Toyota Camry, сбившего пешехода на Кубанской набережной и скрывшегося с места происшествия.

Археологи обнаружили в Анапе часть исторического поселения, которое оказалось старше античного города Горгиппия, на месте которого сейчас располагается курорт.

В Адыгее из-за изменения градостроительных норм сорвался проект строительства тепличного хозяйства.

Парламенты Южного федерального округа поддержали инициативу Госсовета Крыма о введении административной ответственности за распространение информации о военных объектах, которая позволяет определить их фактическое расположение.

С 20 по 22 мая по всей территории Краснодарского края (за исключением Сочи) ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений, в том числе шквалистый ветер, грозы с ливнем и возможные подтопления.

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