В Краснодаре водитель иномарки сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Полиция Краснодара ищет водителя автомобиля Toyota Camry, сбившего пешехода на Кубанской набережной. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе УВД города.

Авария произошла вечером 19 мая. По предварительной версии, водитель иномарки ехал по встречной полосе со стороны улицы Береговой в сторону улицы Мира. На пешеходном переходе он сбил мужчину, который переходил улицу на зеленый сигнал светофора. Водитель скрылся с места ДТП, пострадавшего госпитализировали.

«За оставление места ДТП виновнику грозит лишение прав на 1–1,5 года или административный арест сроком до 15 суток. По факту ДТП проводится расследование, устанавливается личность водителя»,— рассказали в УВД Краснодара.

Александр Орлов

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