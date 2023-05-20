В Краснодаре в июне появится две новые дороги в районе Авиагородка

В Краснодаре в июне планируют открыть движение по двум новым дорогам в районе Авиагородка. Об этом в Telegram-канале написал глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Наумов Фото: Евгений Наумов

Их общая протяженность составит около 1 км. Реконструкцию улицы Циолковского проводит администрация города, участок улицы Круговой ремонтируют застройщики.

«Понимаю, как их ждут жители. Раньше они были похожи на полосы препятствий для внедорожников. Убедился, что сейчас набраны максимальные темпы. И в сроки все работы будут выполнены»,— написал Евгений Наумов.

О предстоящем ремонте улицы Циолковского мэрия Краснодара объявила в ноябре 2022 года. Работы проводятся на участке от улицы Гастелло до улицы имени Репина. Здесь укладывают новую асфальтобетонную двухполосную дорогу шириной 7 м. Также проводятся работы по монтажу освещения и обустроены тротуары.

Мэрия Краснодара 17 мая сообщила, что на этом участке на 90% переделали инженерные сети. Сейчас здесь заканчивают строительство ливневой канализации (степень готовности — 90%) и газопровода (86%). Уже ведется укладка нового дорожного покрытия (53%).

Александр Орлов

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