На Кубани планируют создать три промышленных кластера

В Краснодарском крае прорабатывают вопрос создания трех промышленных кластеров. Для этого планируют объединить площадки и действующие предприятия, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Проекты развития промышленной инфраструктуры в Краснодарском крае обсудили на площадке Минпромторга РФ в рамках весенней сессии программы «Федеральная практика». Их представил министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько. По его словам, первый кластер будет объединять пять-шесть предприятий пищевого машиностроения, второй — семь-десять производств сельхозмашиностроения. В структуру межотраслевого фармацевтическо-химического кластера планируют включить пять-шесть предприятий.

Сейчас на Кубани действуют шесть промпарков: два в Краснодаре и по одному — в Динском, Кавказском, Мостовском и Усть-Лабинском районах. Также в регионе строят четыре новых промпарка и прорабатывают проекты еще семи. Кроме того, в крае реализуют проект по созданию первого технопарка радиоэлектронной промышленности. Инвестиции в него составят около 1 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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