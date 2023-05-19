В Краснодаре завели дело на организатора и участников ячейки запрещенной АУЕ

Первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело против организатора и семи участников криминальной субкультуры «Арестантское уголовное единство» (АУЕ; признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Они обвиняются по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, 38-летний фигурант дела с августа 2020 года по май 2022 года в СИЗО организовал ячейку экстремистской организации и возглавил ее. Для этого выстроил четкую иерархию. Участники организации собирали деньги представителям криминального мира, находящимся в местах лишения свободы.

Преступную деятельность ячейки пресекли сотрудники УФСБ России по краю и региональных управлений ФСИН и СКР.

Олег Исаев

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