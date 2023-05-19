В Севастополе земельные участки получат первые 300 участников СВО

Земельные участки будут выдавать в Севастополе участникам СВО с конца июня 2023 года. В первой очереди на получение 300 человек. Об этом в эфире правительственного канала сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Сейчас, по словам господина Развожаева, идет активная работа по принятию проекта планировки, изменению вида разрешенного использования земли. Губернатор Севастополя подчеркивает, что на данный момент подано около 1 тыс. заявок на выдачу земельных участков.

Олег Исаев

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