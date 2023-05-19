Женщина, тело которой нашли в отеле, была подозреваемой по делу о пособничестве в наркообороте

Женщина, тело которой с признаками насильственной смерти 18 мая обнаружили в одной из петербургских гостиниц, ждала приговор по делу о пособничестве в незаконном обороте наркотиков. Об этом 19 мая пишет «Фонтанка».

По данным издания, 38-летняя женщина была задержана в Луге. Она якобы помола знакомому приобрести наркотики. Следствие утверждает, что женщина сделала заказ в интернет-магазине и передала другому человеку координаты, где будут оставлены наркотики. Она находилась на подписке о невыезде, а заседания несколько раз переносились из-за неявки подсудимых.

Ранее погибшая привлекалась к уголовной ответственности по делу о «присвоении или растрате» . За него она получила условный срок.

Следствие рассматривает две версии произошедшего. По одной из них, ее муж, который также был найден под окнами отеля в тяжелом состоянии, убил ее и осуществил попытку самоубийства. Согласно другой версии, женщина сама совершила самоубийства, мужчина увидел это и выпрыгнул из окна под воздействием аффекта. Вторую версию рассматривают как основную.

Напомним, 18 мая полицейские обнаружили в номере гостиницы на Большом Сампсониевском проспекте в Санкт-Петербурге тело женщины с признаками насильственной смерти. Поблизости также нашли тяжелораненого мужчину, вероятно, упавшего с высоты.

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