Дебиторка разорившегося орловского банка «Церих» на 161 млн рублей никого не заинтересовала на торгах

Два аукциона по продаже прав требований лишившегося в 2016 году лицензии орловского банка «Церих» на более чем 161 млн руб. были признаны несостоявшимися, сообщается в документации торгов. Дебиторка была оценена менее чем в 1 млн руб., однако на торги не было допущено ни одного покупателя.

В формате публичного предложения с декабря 2022 года продавались долги перед «Церихом» московского ООО «Микрофинансовая организация "РФЗ"» на 71,6 млн руб. и требования на 89,4 млн руб. к столичному ООО «Микрофинанс». Обе компании открыли в банке кредитные линии незадолго до потери им лицензии, а затем не стали возвращать займы.

Минимальная стоимость первого лота на торгах на понижение могла составить 358,4 тыс. руб., второго — 447,3 тыс. руб.

В апреле Арбитражный суд Орловской области в очередной раз продлил на полгода банкротство «Цериха», которое длится уже более шести лет.

На фоне этого четыре бывших управленца банка пытаются оспорить решение арбитражного суда о взыскании с них более 500 млн руб. убытков. В ходе разбирательства арбитраж озвучил ряд выявленных государственным агентством по страхованию вкладов эпизодов возможного вывода из «Цериха» ликвидных активов за считанные месяцы до разорения. В одном из них физлица получили ничем не обеспеченные ссуды в рублях и валюте на более 100 млн руб., а выплатили только 17 руб. Представители фигурантов заявляли, что менеджеров сделали «мальчиками для битья».

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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