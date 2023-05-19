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Ректор пермского аграрного университета лишится приставки «и. о.» спустя пять лет на посту

Как стало известно «Ъ-Прикамье», исполняющий обязанности ректора Пермского государственного аграрно-технологического университета (ПГАТУ) Алексей Андреев прошел аттестацию в Министерстве науки и высшего образования РФ на должность руководителя вуза. Сам господин Андреев эту информацию подтвердил: «Прошел высшую аттестационную комиссию. Дальше запускается процедура согласования, а уже потом подписывается приказ (о назначении ректором.— «Ъ-Прикамье»)».

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Бывший главный федеральный инспектор по Пермскому краю Алексей Андреев был назначен и. о. ректора ПГАТУ в 2018 году. В конце прошлого года у университета сменился учредитель: вместо Министерства сельского хозяйства РФ работу вуза стало курировать федеральное Минобрнауки.

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