Гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro е+ будет стоить 4,8 млн рублей

Компания Chery назвала стоимость гибридного кроссовера Tiggo 8 Pro е+ на российском рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Chery Tiggo 8 Pro е+

Фото: Chery Chery Tiggo 8 Pro е+

Фото: Chery

235-сильная гибридная модель будет иметь три двигателя. Бензиновый 147-сильный 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания дополнен двумя электромоторами суммарной мощностью 88 л.с., а сочетается силовая установка с трансмиссией DHT. Батарея на 19,27 кВт·ч обеспечивает до 75 км хода на электротяге.

В России новинка доступна в единственной в топовой комплектации Ultimate с семиместным салоном. Оснащение включает в себя 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и мультимедиа с 12,3-дюймовым экраном, поддержкой Android Auto или Apple CarPlay, предусмотрены двухзонный климат-контроль, обогрев и вентиляция передних сидений, система кругового обзора, панорамная крыша, акустика Sony и другое оборудование.

На российском рынке Chery Tiggo 8 Pro е+ будет стоить 4,8 млн руб, что делает модель самым дорогим автомобилем марки в России. Вместе с кроссовером доступна к покупке настенная стационарная зарядная станция мощностью 7 кВт, которая оценивается в 262 тыс. руб.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK