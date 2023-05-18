Липецкая область направила на поддержку СВО более 2 млрд рублей

Стоимость помощи, направленной Липецкой областью на нужды специальной военной операции, достигла 2 млрд руб. Об этом в ходе ежегодного отчета о деятельности правительства региона рассказал губернатор Игорь Артамонов.

В эту сумму вошли бюджетные и внебюджетные средства, в том числе пожертвования предпринимателей и неравнодушных липчан.

Всего было отправлено более 300 т гуманитарного груза.

В его формировании и передаче участвовали сотни волонтеров.

«Не жалеем сил на восстановление Володарского района и Мариуполя, чтобы люди могли вернуться в свои дома,— сообщил Игорь Артамонов.— Отстраиваем 24 многоэтажных дома и несколько соцобъектов — детский сад, школу, технический лицей».

Напомним, Липецкая область шефствует над Володарским районом, а также помогает прилегающему к нему Мариуполю. Кроме того, регион регулярно отправляет посылки военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

Владимир Зоркий

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