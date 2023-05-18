Продажи мерча с k-pop артистами в Екатеринбурге выросли почти в три раза

С начала 2023 года продажи товаров, связанных с k-pop айдолами (исполнители корейской поп-музыки), в Екатеринбурге выросли в 2,8 раза, сообщает пресс-служба сервиса «Авито». Это больше, чем в среднем по России, где рост составил 2,7 раза.

Чаще всего фанаты покупали альбомы музыкальных групп. Самые популярные среди них — бойз-бенды TXT, Stray Kids и BTS. Средняя стоимость их музыки на носителях составила 1,5 тыс. руб. Также среди екатеринбуржцев популярны покупать лайтстики — светодиодные фонарики с логотипами групп. Их средняя цена на «Авито» в уральской столицк составила почти 2,4 тыс. руб.

Повышенный интерес к южнокорейской поп-культуре отмечают российские маркетплейсы, музыкальные стриминги и книжные сети. Отечественные промоутеры интересуются возможностями сотрудничества с k-pop-исполнителями. Такой интерес эксперты связывают с доступностью k-pop на фоне потери западных новинок.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Граждане покореяны новой культурой».

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