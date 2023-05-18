В семейных отелях Сочи на первую половину лета почти не осталось мест

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), отели Сочи на первую половину лета забронированы почти на 100%. Как сообщил «РБК» президент союза Илья Уманский, наибольшей популярностью пользуются бюджетные семейные и люксовые отели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Сейчас, по данным союза, предварительные бронирования отелей на лето уже превышают прошлогодний уровень на 10–15%. При этом активность бронирования гостиниц среднего ценового сегмента выросла, а пятизвездочных отелей снизилась на 5%.

По данным председателя экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрия Богданова, в Сочи на лето уже забронированы около 70–80% номеров. Причем в нескольких четырех- и пятизвездочных отелях мест не осталось. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отмечает, что пятизвездочные отели туристы бронируют заранее из-за их маленького количества. Основная загрузка пришлась на средства размещения в центре Сочи, Адлере и Сириусе.

В этом году россияне начали бронировать курорты Кубани и других регионов раньше обычного. По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и гостиниц Ostrovok.ru, на разные даты в течение всего лета в отелях и гостиницах Сочи осталось 16–17% мест, в Геленджике — 18–20%, в Анапе — 23–26%.

По данным минкурортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, к середине мая отели Кубани забронированы уже на 46%. Загрузка номерного фонда летом на Черноморском побережье составляет 64%, на Азовском — 23%.

Летом Краснодарский край готовится принять 9 млн туристов. Сейчас силы властей направлены на подготовку к курортному сезону, в частности, обеспечение антитеррористической защищенности.

Татьяна Ручкина

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