В Краснодаре субподрядчика отправили на скамью подсудимых за аферы при строительстве ливневок

В Краснодаре завершено расследование дела в отношении 42-летнего местного жителя по обвинению в совершении мошеннических действий. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность заместителя директора строительной организации, заключил договор субподряда с коммерческим предприятием на строительство ливневых канализаций и очистных сооружений в районе Восточно-Кругликовской.

В соответствии с договором руководитель подрядной организации перечислил субподрядчику в качестве аванса 10 млн руб.

Желая придать правомерность своим действиям, обвиняемый частично выполнил строительно-монтажные работы на объекте, нарушив технологическую последовательность, а затем внес в документы недостоверные сведения о проведенных работах. Полученные от подрядчика деньги мужчина использовал в своих целях.

На период предварительного следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направили в Ленинский районный суд города Краснодара для рассмотрения по существу. Обвиняемому субподрядчику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет (ч. 6 ст. 159 УК РФ).

Валерия Каманина

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