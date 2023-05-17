На Дне города в Екатеринбурге заложат капсулу времени на 50 лет

В Екатеринбурге 18 августа будет вскрыта капсула времени, находящаяся в Историческом сквере с 1973 года, сообщили в пресс-службе администрации города. По словам очевидцев, в резервуаре лежат: письмо будущим поколениям, фотографии, кинопленки, детские рисунки и аппаратура для воспроизведения записей.

«После вскрытия все оставленные нам предками вещи расшифруют, опишут и передадут Музею истории Екатеринбурга. А мы заложим новую капсулу, сделанную из слоев карбоновой ткани, размером 140 на 60 сантиметров»,— рассказал глава города Алексей Орлов. Послание, оставленное в этом году, будет получено лишь через 50 лет.

Напомним, основное празднование 300-летия Екатеринбурга пройдет в уральской столице с 12 по 19 августа. Город ждет на юбилей порядка 700 официальных лиц, в числе которых будут федеральные министры, депутаты Госдумы и главы городов-побратимов. Юбилей должен оставить городу наследие, которое количественно обойдет наследие от 300-летия Нижнего Тагила.

Диана Сунагатуллина

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