В Тюмени ограничили продажу алкоголя в день последних звонков

В день последних звонков выпускников 9 и 11 классов в Тюмени не будут продавать алкогольную продукцию с 08:00 до 21:00, сообщили в Telegram-канале регионального правительства.

Запрет введен согласно постановлению администрации города № 38-пк от 27 марта 2023 года, который ограничивает продажу алкоголя в дни массовых мероприятий.

Согласно документу, ограничение на продажу алкоголя будет действовать также 24 июня в день молодежи и 29 июля в день города. Ограничение не распространяется на магазины беспошлинной торговли и заведения общественного питания, продающие пивные напитки.

Полина Хабарова

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