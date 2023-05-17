DOGMA выяснила, какие факторы влияют на выбор квартиры

СК DOGMA провела публичное исследование и выяснила, какими критериями пользуются россияне при выборе нового ЖК

Большинство респондентов отметили качество строительства, близость соцобъектов и благоустройство территории. При этом фактор стоимости по своей значимости оказался всего лишь на пятом месте среди опрошенных.

Опрос проводился на страницах официальных аккаунтов социальных сетей компании. Анкетирование прошли более 500 респондентов. Подписчикам было предложено определить наиболее важные критерии при выборе жилого комплекса и оценить проекты компании с точки зрения их благоустроенности и комфорта.

По результатам исследования развитая социальная инфраструктура (близость школ, детских садов, поликлиник и медцентров) находится в тройке самых значимых критериев при выборе жилого комплекса — его выбрали 19% опрошенных. Во втором и третьем приоритете респонденты отметили качество строительства ЖК и благоустройство территории — по 15% соответственно. Кроме того, пользователи обозначили важность наличия транспортной развязки рядом с домом. При этом фактор стоимости недвижимости оказался всего лишь на пятом месте.

Наиболее благоустроенными и комфортными для проживания проектами DOGMA подписчики отметили микрорайоны «Самолет» и DOGMA PARK. На их долю пришлось 62% и 22% голосов соответственно. Респонденты также указали, чем примечательны выбранные комплексы, отметив, помимо вышеуказанных критериев, уникальные фасады домов, большой выбор и продуманность планировок и общую приятную атмосферу.

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мкр «Самолет» - ООО Специализированный застройщик "Самолет-5" мкр «Догма Парк» - ООО Специализированный застройщик "Догма-Парк 21" С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф/ https://1dogma.ru