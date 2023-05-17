Omoda вышла на два новых рынка

Бренд Omoda расширяет свое присутствие на мировом рынке — до конца 2023 года марка будет представлена в 25 странах, сообщает автопроизводитель в официальном пресс-релизе.

Первым экспортным рынком для Omoda стала Россия, затем автомобили марки стали доступны в Мексике, а в маркет в число экспортных стран вошли Индонезия, Австралия и Турция. В апреле начались продажи моделей Omoda в Катаре и ЮАР.

В настоящее время на российском рынке Omoda представлена с кроссовером C5, анонсирован выход седана S5, а до конца текущего года марка выведет в продажу электромобиль.

Максим Вершинин

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